В многоквартирном доме в Подмосковье взорвался газ

В Солнечногорске в многоквартирном доме взорвался бытовой газ, пострадал мужчина

В Солнечногорске Московской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, в доме сдетонировала газовоздушная смесь. Проживавший в квартире мужчина пострадал — он был госпитализирован с ожогами. Фасад здания поврежден, также выбило двери и окна. Несущие стены, по предварительным данным, остались целы.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме на Сахалине. Инцидент произошел в городе Тымовск на Библиотечной улице. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома. По предварительным данным, погибли четыре человека, девять пострадали.