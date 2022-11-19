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08:26, 19 ноября 2022Россия

В многоквартирном доме в Подмосковье взорвался газ

В Солнечногорске в многоквартирном доме взорвался бытовой газ, пострадал мужчина
Архив

Архив. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Солнечногорске Московской области в многоквартирном доме взорвался бытовой газ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, в доме сдетонировала газовоздушная смесь. Проживавший в квартире мужчина пострадал — он был госпитализирован с ожогами. Фасад здания поврежден, также выбило двери и окна. Несущие стены, по предварительным данным, остались целы.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме на Сахалине. Инцидент произошел в городе Тымовск на Библиотечной улице. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома. По предварительным данным, погибли четыре человека, девять пострадали.

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Юлия Мискевич
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