Назван способ снизить зависимость Европы от российского газа

Аналитик Амирагян: возобновляемые источники энергии снизят зависимость ЕС от газа из РФ

Руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян заявил, что возобновляемые источники энергии могут снизить зависимость Европейского союза (ЕС) от российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, эффект будет заметен в лучшем случае через несколько лет. Он отметил, что в связи с энергокризисом и осложнениями отношений с Москвой Евросоюзом был представлен план REPowerEU, целью которого является значительное сокращение поставок энергоресурсов из России. «Одним из трех направлений действий данного плана является ускорение развития ВИЭ (возобновляемые источники энергии — прим. «Ленты.ру»), что должно обеспечить энергобезопасность и со временем снизить цены на энергию в регионе», — подчеркнул он.

Амирагян добавил, что основной упор в Европе делается на развитии солнечной энергетики, расширении использования биометана и производстве и потреблении «зеленого» водорода. Он также подчеркнул, что проекты возобновляемых источников энергии в большинстве европейских стран вышли на рентабельность до энергокризиса. По его словам, высокие цены на газ и уголь, которые начали расти с 2021 года, увеличили рентабельность еще больше.

Аналитик заявил, что страны ЕС использовали российский газ не только для генерации электроэнергии, а также в качестве сырья в промышленности и источника энергии в домах. По его словам, следует развивать альтернативные поставки газа в регион и снижать потребление за счет энергоэффективности.

Ранее сообщалось, что в октябре Европа резко сократила потребление газа. Общий спрос на газ упал на 22 процента в годовом выражении — наибольший вклад внесли домохозяйства, а также коммерческие и малые промышленные потребители. В частности, из-за теплой погоды домохозяйствам не приходилось включать отопление.

