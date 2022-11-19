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07:11, 19 ноября 2022Россия

Тела трех погибших извлекли из-под завалов дома на Сахалине

Губернатор Лимаренко: из-под завалов жилого дома на Сахалине извлекли тела трех погибших
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Telegram-канал Mash

Из-под завалов дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, где произошел взрыв газа, извлекли тела трех погибших жителей. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тымовском днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома, девять пострадали.

В населенный пункт из Южно-Сахалинска направлен авиаборт санавиации, а также вертолет МЧС России. Туда же срочно вылетел и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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Марина Совина
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