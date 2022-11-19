Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине возросло

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме на Сахалине возросло до девяти

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в поселке городского типа Тымовское на Сахалине возросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По уточненным данным, один человек погиб и девять получили травмы», — заявил собеседник агентства.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Тымовском днем субботы, 19 ноября. В результате взрыва обрушились все пять этажей подъезда дома. Погиб один человек.

В населенный пункт из Южно-Сахалинска направлен авиаборт санавиации, а также вертолет МЧС России. Туда же срочно вылетел и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.