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23:06, 19 ноября 2022Мир

Экс-канцлер Австрии начал работать у зятя Трампа

OE24: экс-канцлер Австрии Курц стал членом совета в организации зятя Дональда Трампа
Себастьян Курц

Себастьян Курц. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц стал членом консультативного совета организации Abraham Accords Peace Institute, основанной зятем экс-президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом написало местное издание OE24.

Согласно публикации на сайте Abraham Accords Peace Institute, деятельность организации направлена на «реализацию и расширение» «Авраамовых соглашений», заключенных в 2020 году. Речь идет о соглашениях, которые достигли Израиль, ОАЭ и Бахрейн при содействии США.

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Курц начал работать над продвижением «Авраамовых соглашений» в Европе, чтобы документ получил большую поддержку. Также австрийский политик будет укреплять взаимодействие Израиля и арабских стран. Сам Курц подтвердил получение новой должности, опубликовав в Twitter ссылку на соответствующее сообщение. Он подчеркнул, что рад «поддержать цель улучшения отношений между Израилем и арабским миром».

Будучи главой Австрийской народной партии, Курц ушел в отставку с поста канцлера страны на фоне антикоррупционного расследования в октябре 2021 года. В декабре он объявил об уходе из политики. Итоги расследования подтвердили невиновность Курца.

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Марина Совина
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