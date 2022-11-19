Трамп отказался сотрудничать со спецпрокурором по делу о документах

Экс-президент США Трамп отказался сотрудничать со спецпрокурором по делу о документах

Экс-президент США Дональд Трамп отказался сотрудничать со спецпрокурором, который был назначен для расследования дела о секретных документах. Об этом сообщает Reuters.

«Шесть лет я проходил через это и больше не собираюсь», — заявил Трамп.

Минюст США назначил спецпрокурором Джека Смитта, работающего в международном уголовном суде в Гааге. По информации ведомства, назначенный спецпрокурор также расследует роль Трампа в штурме Капитолия.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Он назвал этот обыск неуместным.

