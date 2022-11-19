Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУ

Юрист Оржония: новые правила расчета оплаты ЖКУ будут учитывать личное потребление

Согласно новым правилам расчета платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), оплачивать счета за свет, воду и газ теперь нужно только в соответствии с личным потреблением. О том, как это позволит сэкономить на оплате «коммуналки», агентству Прайм рассказал член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

Как пояснил эксперт, постановление правительства РФ об изменении правил расчета тарифов за общедомовые нужды (ОДН) вводит новые формулы расчета, которые должны приблизить сумму платежа к фактическому потреблению плательщиком. По словам юриста, такой подход позволит существенно снизить сумму платежей.

Так, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды, то теперь будет учитываться объем личного потребления каждого плательщика, объяснил юрист.

Кроме того, перерасчет платежей теперь будет проводиться по окончании каждого календарного года — раньше это было возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников жилья, добавил он.

Ранее в России анонсировали подорожание ЖКУ. С 1 1 декабря в России вырастут тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов в среднем на девять процентов.