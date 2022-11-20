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12:48, 20 ноября 2022Мир

Названа причина визита президента Кубы в Москву

Профессор Виктор Хейфец: президенты Кубы и России обсудят экономическое сотрудничество

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Во время визита в Москву президент Кубы Мигель Диас-Канель обсудит вопросы экономического, а не военного сотрудничества, полагает профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Причину визита политика он назвал в беседе с РИА Новости.

По мнению Хейфеца, приезд Диаса-Канеля свидетельствует о том, что некоторые страны по-прежнему готовы к диалогу с Россией. «У Кубы есть определенный авторитет в международных делах, поэтому кубинская позиция — это определенный знак того, что есть ряд стран, которые готовы вести диалог с РФ», — заявил он.

Эксперт предположил, что во время переговоров Диаса-Канеля с российским президентом Владимиром Путиным речь пойдет об экономических проектах на территории Кубы. Он не ожидает существенного расширения военного сотрудничества — например, открытия российской военной базы на Кубе.

Куба скептически относится к идее превращения в чью-либо базу, для них это вопрос принципиальный. Поэтому они не будут готовы к ее размещению на своей территории. Может, разрешат заходить военным кораблям, проходить ремонт и заправляться в кубинских портах, но это не масштабная вещь

Виктор Хейфецглавный редактор журнала «Латинская Америка»

19 ноября стало известно, что Мигель Диас-Канель прибыл в Москву. Ожидается, что он встретится с Путиным и поучаствует в открытии памятника экс-президенту Кубы Фиделю Кастро. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков утверждает, что главам государств «есть много о чем поговорить».

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Олег Парамонов
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