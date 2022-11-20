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21:37, 20 ноября 2022Россия

В пожаре на Комсомольской площади в Москве погибли два человека

В пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли два человека
СюжетПожар в Москве:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Два человека погибли в пожаре на цветочном складе в районе Комсомольской площади в Москве. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

О происшествии стало известно днем 20 ноября. Площадь, на которой было локализовано возгорание, составила 2,5 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлекли пожарный поезд.

Загоревшееся здание принадлежит цветочной компании. Помимо складских помещений, там находятся магазин мебели и светильников.

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Марина Совина
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