Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 20 ноября 2022Мир

Байден назвал вооруженные нападения в США эпидемией

Президент США Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия на фоне стрельбы в Колорадо

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил об эпидемии вооруженных нападений в США, комментируя ЧП со стрельбой и убийством пяти человек в гей-клубе в штате Колорадо. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Американский лидер высказался о необходимости реакции со стороны властей. Байден также отметил, что вооруженное насилие имеет разрушительный и возрастающий эффект по отношению к обществу.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 22-летнего мужчину, устроившего стрельбу в гей-клубе в Колорадо-Спрингс. Он доставлен в больницу. К расследованию дела подключилось ФБР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Определился лидер на выборах президента Казахстана
Нарколог заявила об опасности безалкогольного пива для некоторых групп людей
В США предупредили об охладевании к Зеленскому
Стоимость затрат на терминалы СПГ в Германии увеличилась вдвое
В Косово начнут штрафовать водителей с сербскими номерами
Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Байден назвал вооруженные нападения в США эпидемией
В США назвали разницу между Россией и Украиной
Роналду назвал самую запоминающуюся победу в карьере
Полицейские задержали устроившего стрельбу в ночном клубе в Колорадо
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.