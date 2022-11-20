Байден назвал вооруженные нападения в США эпидемией

Президент США Байден заявил об эпидемии вооруженного насилия на фоне стрельбы в Колорадо

Президент США Джо Байден заявил об эпидемии вооруженных нападений в США, комментируя ЧП со стрельбой и убийством пяти человек в гей-клубе в штате Колорадо. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Американский лидер высказался о необходимости реакции со стороны властей. Байден также отметил, что вооруженное насилие имеет разрушительный и возрастающий эффект по отношению к обществу.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 22-летнего мужчину, устроившего стрельбу в гей-клубе в Колорадо-Спрингс. Он доставлен в больницу. К расследованию дела подключилось ФБР.