Полицейские задержали устроившего стрельбу в ночном клубе в Колорадо

Полиция задержала расстрелявшего пятерых человек в гей-клубе в Колорадо

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в гей-клубе в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, США. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на местные власти.

Сообщение о стрельбе в Club Q поступило в ночь на 20 ноября. Очевидцы сообщили, что ворвавшийся в заведение мужчина стреляет из длинноствольного ружья. Стражи порядка прибыли на место через шесть минут. Удалось установить личность подозреваемого — им оказался 22-летний Андерсон Ли Олдрич.

Как рассказал NYT источник в полиции, подозреваемый, по предварительным данным, вошел в клуб со штурмовой винтовкой AR-15 и в бронежилете. После того как он открыл огонь, его пытался остановить один из посетителей клуба. Сейчас стрелявший находится в больнице, так как сам получил ранения.

Ранее сообщалось, что, по сведениям полиции, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 5 человек, 18 человек получили ранения. К расследованию произошедшего подключилось ФБР.