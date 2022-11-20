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11:40, 20 ноября 2022Бывший СССР

В ДНР рассказали о потерях в рядах ВСУ за сутки

Народная милиция ДНР сообщила, что ВСУ за сутки потеряли более 60 человек и три танка

Фото: Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 60 человек и три танка. Об этом сообщила Народная милиция Донецкой народной республики в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что украинская армия за сутки лишилась двух гаубиц и двух пунктов управления беспилотниками.

«Уничтожено восемь автомобилей повышенной проходимости противника», — рассказали в Народной милиции ДНР.

19 ноября в Минобороны доложили, что российские войска уничтожили более 120 украинских военных в ДНР. Также в российском военном ведомстве рассказали о пресечении попыток прорыва ВСУ на красно-лиманском направлении.

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Анна Щербакова
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