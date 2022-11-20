Аналитик спрогнозировал резкое подорожание газа в Европе

Аналитик Юшков допустил подорожание газа до $3 тысяч за кубометр в Европе в конце зимы

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что стоимость газа в Европе может резко вырасти к концу зимы. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Юшков допустил подорожание газа в Европе до трех тысяч за кубометр в конце зимы и объяснил, что это может произойти из-за возможного сокращения поставок из России. По его мнению, «самый критичный период» наступит в конце отопительного сезона, поскольку количество топлива к этому моменту снизится. В в феврале-марте цены на газ могут стать «сверхвысокими».

«Я думаю, что к концу отопительного сезона вполне может быть и три тысячи долларов за тысячу кубов. Здесь всё будет зависеть от того, какая будет зима. Мы это прогнозировать не можем. В любом случае 2023 год будет довольно сложным», — спрогнозировал аналитик.

Эксперт добавил, что обычно Европе требуется порядка 10 миллиардов евро на подготовку к отопительному сезону. В этом году траты выросли в 15 раз, заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе упали из-за теплой погоды. Цена на газовые фьючерсы на голландском хабе TTF снизилась на 6,5 процента в ходе торгов 17 ноября до отметки ниже 1100 долларов за тысячу кубометров.