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18:19, 20 ноября 2022Мир

В Китае признали неудачу США в попытке изолировать КНР от Юго-Восточной Азии

GT: союзники США в Азии не станут поддерживать Вашингтон в противостоянии с Китаем

Фото: Thomas Peter / Reuters

Попытки политической и экономической изоляции КНР не будут успешны, ведь союзники США в Юго-Восточной Азии не станут поддерживать Белый дом из-за зависимости их экономик от Китая. С таким мнением о противостоянии Вашингтона и Пекина выступили обозреватели китайской газеты Global Times (GT).

«Есть основания полагать, что большинство партнеров Вашингтона не хотят выбирать между Китаем и США. Разрыв [их] отношений с Китаем не отвечает интересам союзников и партнеров США [в регионе]», — говорится в материале

Обозреватели газеты признали, что попытки изолировать Китай от партнеров США уже потерпели неудачу, а само американское влияние в регионе будет лишь уменьшаться.

Ранее в ходе двусторонней встречи на Бали в рамках саммита G20 председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену, что тайваньский вопрос является главной красной линией в отношениях стран. В связи с этим Си подчеркнул, что соблюдение норм международных отношений и трех совместных китайско-американских коммюнике является важнейшей защитой и страховкой отношений Китая и США.

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Виктория Кондратьева
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