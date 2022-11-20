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16:59, 20 ноября 2022Россия

Кадыров заявил о сформированном в Чечне новом подразделении ОМОН

Кадыров заявил о завершении формирования в Чечне нового подразделения ОМОН «Ахмат-1»

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

В Чечне завершилось кадровое формирование нового структурного спецподразделения управления Росгвардии по республике ОМОН «Ахмат-1», в составе которого оказались опытные бойцы и боевые офицеры. Об этом заявил в Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.

Он пояснил, что в структуре создано более двух тысяч новых рабочих мест. По словам Кадырова, все они уже укомплектованы.

«В составе подразделения в основном опытные бойцы, боевые офицеры, закаленные в многочисленных спецоперациях против международного терроризма. Они готовы в любое время по зову сердца выдвинуться в зону проведения СВО на Украину и защищать интересы нашей отчизны», — написал он.

Глава Чечни заверил, что новое подразделение ОМОН «Ахмат-1» укомплектовано современным вооружением и экипировкой.

Ранее Кадыров сообщил, что Турпал-Али Ибрагимов назначен новым секретарем совета безопасности Чечни. До этого он занимал руководящий пост в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

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Анна Щербакова
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