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10:20, 20 ноября 2022Россия

В российском лицее 14-летний ученик умер во время линейки

В Краснодаре восьмиклассник умер во время линейки в лицее №4, СКР проводит проверку

Фото: Khalil Ashawi / Unsplash

В Краснодаре в лицее № 4 14-летний мальчик умер во время линейки на глазах у детей. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщает «Газета.Ru».

По информации издания, восьмикласснику стало плохо и он потерял сознание. Его отвели в медицинский кабинет, там доктор пыталась помочь мальчику и вызвала скорую. Однако подросток скончался.

Предварительно установлено, что смерть ребенка не носит криминальный характер. Вероятно, произошедшее могло быть связано со здоровьем погибшего. Сейчас региональное управление Следственного комитета России (СКР) проводит проверку.

Ранее стало известно, что в школе Калужской области ученица восьмого класса умерла после урока русского языка.

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Екатерина Власова
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