Минобороны России отчиталось о шести сбитых украинских беспилотниках

Минобороны России сообщило о шести сбитых за сутки украинских БПЛА под Херсоном и в ДНР

Минобороны России отчиталось о шести сбитых за сутки украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в Херсонской области и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 20 ноября, журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в населенных пунктах Великая Лепетиха под Херсоном, Ольгинка, Комсомольское и Новотроицкое в ДНР.

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Кроме того, были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» в районе Гусельского.

Ранее Минобороны показало работы по возведению противотанковых заграждений в ходе специальной военной операции на Украине.