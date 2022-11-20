Минобороны России отчиталось о шести сбитых украинских беспилотниках
Минобороны России сообщило о шести сбитых за сутки украинских БПЛА под Херсоном и в ДНРСюжетСпециальная военная операция на Украине
Минобороны России отчиталось о шести сбитых за сутки украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в Херсонской области и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 20 ноября, журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в населенных пунктах Великая Лепетиха под Херсоном, Ольгинка, Комсомольское и Новотроицкое в ДНР.
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Кроме того, были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха» в районе Гусельского.
Ранее Минобороны показало работы по возведению противотанковых заграждений в ходе специальной военной операции на Украине.