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00:27, 20 ноября 2022Россия

Стало известно о нежелании Киева обеспечивать украинцев в эвакуации

Мирошник заявил, что Киев не собирается оплачивать пребывание украинцев в эвакуации

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Киев предлагает украинцам самостоятельно позаботиться о себе в условиях проблем с энергообеспечением и наступающих холодов, так как не собирается оплачивать их пребывание в эвакуации, заявил бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник, пишет ТАСС.

По его словам, украинская сторона решает дилемму, куда направить остатки электроэнергии — гражданам или на войну. «Режим выбирает войну, а граждан пусть обогревает и кормит кто-то другой», — отметил он.

Политик указал на то, что Киев мог бы попросить другие страны принять украинцев, но не желает этого делать. «Тут же встает вопрос денег: кто заплатит за их пребывание и соцобеспечение. А Украина на этот вопрос предпочитает не отвечать», — подчеркнул он.

Мирошник указал на то, что некоторые европейские страны, например Австрия, уже отказались принимать беженцев.

Ранее стало известно, что сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве и в 17 регионах, в частности, в Одессе.

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Марина Совина
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