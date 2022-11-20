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14:37, 20 ноября 2022Россия

Власти Белгородской области сообщили еще об одном пострадавшем при обстреле ВСУ

Число пострадавших при обстреле Нижнего Ольшанца в Белгородской области выросло до двух

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Число пострадавших при обстреле Нижнего Ольшанца выросло до двух. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо женщины, в больницу с осколочными ранениями доставили и мужчину.

Кроме того, после обстрела зафиксированы повреждения уже в десяти частных домовладениях.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Нижний Ольшанец, в результате чего пострадала одна местная жительница. Сообщалось о шести поврежденных домах.

«Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — добавил глава региона.

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Екатерина Власова
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