Власти Белгородской области сообщили еще об одном пострадавшем при обстреле ВСУ

Число пострадавших при обстреле Нижнего Ольшанца в Белгородской области выросло до двух

Число пострадавших при обстреле Нижнего Ольшанца выросло до двух. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, помимо женщины, в больницу с осколочными ранениями доставили и мужчину.

Кроме того, после обстрела зафиксированы повреждения уже в десяти частных домовладениях.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Нижний Ольшанец, в результате чего пострадала одна местная жительница. Сообщалось о шести поврежденных домах.

«Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории», — добавил глава региона.