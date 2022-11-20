Минобороны сообщило о срыве контратак ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны сообщило о срыве контратак ВСУ на южно-донецком направлении

Российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать позиции на южно-донецком направлении в направлении населенных пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в воскресенье, 20 ноября.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в течение суток погибли и получили ранения до 50 украинских военнослужащих. Также были уничтожены два бронетранспортера МТ-ЛБ, два бронеавтомобиля и три пикапа.

На южнодонецком направлении в результате нанесения огневого поражения и решительных действий штурмовых групп сорваны попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Славное, Павловка, Ровнополь и Времевка Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны РФ

16 ноября Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на южно-донецком направлении. Тогда были уничтожены более 65 украинских солдат и наемников, а также подбиты две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля.

17 ноября сообщалось, что российские войска взяли под полный контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское.