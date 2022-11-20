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19:02, 20 ноября 2022Мир

Бывший вице-президент США заявил о желании американцев вернуться к курсу Трампа

Бывший вице-президент Пенс заявил, что американцы хотят вернуть курс Трампа в политику США

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Американцы хотят вернуться к внутриполитическому курсу бывшего президента США Дональда Трампа на контрасте с политикой нынешнего лидера Джо Байдена. Об этом желании граждан заявил бывший вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

«Везде, где я был за последние два года, люди говорили мне, что они хотят вернуть назад политику [предыдущей] администрации. Администрация Трампа-Пенса помогала американскому народу. Я искренне верю, что времена призывают к лидерству, которое может объединить нашу страну», — рассказал он.

В список провалов администрации Байдена Пенс включил вывод войск коалиции из Афганистана, избыточные траты правительства, а также экономическую рецессию и инфляцию. Однако он не стал уточнять, поддержит ли он выдвижение Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году во время праймериз Республиканской партии.

Ранее Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года. Вместе с тем издание Fox News опубликовало список кандидатов, которые могут составить реальную конкуренцию бывшему главе Белого дома: среди них называются вице-президент при Трампе Майк Пенс и популярный молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

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Виктория Кондратьева
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