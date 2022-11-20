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23:40, 20 ноября 2022Мир

Великобританию заподозрили в закупках российской нефти

Sunday Times: Британия продолжает закупки нефти из России, несмотря на заявления Лондона
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Газета The Sunday Times заподозрила Великобританию в закупках российской нефти. По мнению издания, страна продолжает осуществлять закупки топлива из РФ, несмотря на утверждения Лондона о прекращении поставок.

В соответствии с официальными заявлениями властей Великобритания не получала топливо из России ни в июне, ни в июле. В то же время, по данным издания, в британские порты прибыли 39 танкеров с нефтью стоимостью свыше 200 миллионов фунтов стерлингов (около 238 миллионов долларов). При этом данные поставки были классифицированы как импорт из других стран.

В частности, в мае танкер Mariner III вышел из южнороссийского порта Туапсе с почти 200 тысячами баррелей нефти. После пяти дней в море судно остановилось в водах у греческой Каламаты рядом с более крупным танкером Marinoula, который принадлежит греческой компании. На протяжении 36 часов оба корабля были соединены большими резиновыми трубами, утверждает издание. После этого Marinoula направилась в Великобританию.

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Как отмечает The Sunday Times, осуществлять поставки российской нефти позволяет перекачка топлива на иностранные танкеры в открытом море и импорт через третьи страны.

В июле The Independent сообщало, что британские военные корабли участвуют в транспортировке российской нефти, несмотря на введенные против Москвы западные санкции. Так, в мае британские корабли по меньшей мере дважды выходили из гаваней, чтобы помочь перекачивать российскую нефть с одного танкера на другой. Они перевезли нефть общим объемом 165 тысяч тонн в район Персидского залива и Сингапур. Издание отметило, что подобные перевозки не являются незаконными, и ничто не мешает британским компаниям принимать в них участие, но сама их возможность «указывает на огромные дыры в западных санкциях».

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Марина Совина
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