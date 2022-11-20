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11:54, 20 ноября 2022Бывший СССР

На Украине назвали предполагаемое место решающей битвы с Россией

Военнослужащий ВСУ Фирсов спрогнозировал решающую битву на донецком направлении

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Решающая для Украины битва с Россией состоится в ближайшее время на донецком направлении. Такой прогноз назвал военнослужащий 109-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и экс-нардеп Егор Фирсов в своем TikTok-аккаунте, на видеозапись обратило внимание издание «Страна.ua».

Автор публикации подчеркнул, что это лишь его предположения, и официально комментировать ситуацию может только украинский Генштаб. Других подробностей военный не привел.

В заключение Фирсов посоветовал гражданам республики «запасаться силами и терпением».

7 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что возможная битва за Херсон будет иметь решающее значение в конфликте России и Украины. По словам сербского лидера, следующая зима будет еще труднее, ведь предстоящее противостояние в регионе сравнимо со Сталинградской битвой в период Великой Отечественной войны.

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Варвара Кошечкина
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