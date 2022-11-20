Рублев вылетел с итогового турнира ATP

Рублев проиграл Рууду в полуфинальном матче и вылетел с итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев вылетел с итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальном матче отечественный спортсмен уступил норвежцу Касперу Рууду. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Игроки провели на корте 1 час 8 минут.

В итоговом турнире сезона принимал участие еще один российский теннисист, Даниил Медведев. Бывший обладатель статуса первой ракетки мира покинул соревнования по результатам группового этапа. В 2021-м Медведев дошел до финала турнира, годом ранее он выиграл его.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине и завершится 20 ноября. В финальном матче Рууду предстоит сыграть против серба Новака Джоковича. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, который восстанавливается после травмы, полученной на «Ролан Гаррос»-2022.