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00:22, 20 ноября 2022Спорт

Рублев вылетел с итогового турнира ATP

Рублев проиграл Рууду в полуфинальном матче и вылетел с итогового турнира ATP

Guglielmo Mangiapane / Action Images / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вылетел с итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинальном матче отечественный спортсмен уступил норвежцу Касперу Рууду. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 2:6, 4:6. Игроки провели на корте 1 час 8 минут.

В итоговом турнире сезона принимал участие еще один российский теннисист, Даниил Медведев. Бывший обладатель статуса первой ракетки мира покинул соревнования по результатам группового этапа. В 2021-м Медведев дошел до финала турнира, годом ранее он выиграл его.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине и завершится 20 ноября. В финальном матче Рууду предстоит сыграть против серба Новака Джоковича. Действующим победителем турнира является немец Александр Зверев, который восстанавливается после травмы, полученной на «Ролан Гаррос»-2022.

Дарья Коршунова
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