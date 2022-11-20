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10:57, 20 ноября 2022Мир

В США проверят работу Верховного суда из-за утечки данных

Демократ Дурбин сообщил о начале проверки работы Верховного суда США из-за утечек данных

Фото: Shutterstock

Юридический комитет сената США начал проверку из-за сведений об утечках в СМИ данных о работе Верховного суда страны. Об этом сообщил в Twitter глава комитета демократ Дик Дурбин.

До этого газета New York Times разместила интервью с бывшим активистом движения за ограничение абортов в США Робом Шенком. В разговоре он отметил, что в 2014 году заранее узнал о решении Верховного суда США, в котором подчеркивалось, что частные компании могут не включать контрацепцию в медицинские страховки сотрудников, если руководство таких предприятий не хочет делать это по религиозным соображениям.

Глава юридического комитета американского сената после опубликования интервью указал, что выдвинутые Шенком обвинения серьезны. Дурбин счел недопустимым то обстоятельство, когда члены высшего судебного органа были освобождены от соблюдения кодекса судебной этики.

Ранее президент США Джо Байден рассказал о нехватке голосов у демократов для узаконивания общенационального права на аборт.

10 ноября американский лидер пообещал наложить вето на любую попытку нового состава Конгресса ввести запрет на аборты на общенациональном уровне. При этом Байден указал, что готов идти на компромиссы с республиканцами по многим другим вопросам.

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Анна Щербакова
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