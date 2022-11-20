Силуанов прокомментировал решение ООН о возмещении ущерба Украине

Глава Минфина России Силуанов назвал резолюцию о репарациях Украине политзаявлением

Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что у резолюции ООН о возмещении ущерба Украине нет юридической силы. Решение Генассамблеи ООН он прокомментировал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы, — заявил он. — Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения».

14 ноября Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. За документ проголосовали 94 члена ООН. Резолюция рекомендует членам ГА ООН совместно с Киевом создать международный реестр нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений.

Впоследствии в Кремле заявили, что резолюция ООН является формализацией грабежа российских накоплений. Москва постарается воспрепятствовать попыткам конфискации резервов, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.