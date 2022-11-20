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13:45, 20 ноября 2022Россия

Спецкорпус ЗАЭС со свежим ядерным топливом повредили в результате обстрела ВСУ

Спецкорпус №2 ЗАЭС со свежим ядерным топливом повредили в результате обстрела ВСУ

Фото: РИА Новости

Спецкорпус № 2 на Запорожской АЭС, в котором хранится свежее ядерное топливо, получил повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

По его словам, также удары были нанесены по площадке сухого хранения отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ).

«Сейчас идет строительство укрепляющих конструкций, и осколками эту бетонную стену посекло. И хорошо, что удалось поднять уже эти конструкции на достаточно большую высоту, иначе осколки прилетели бы на саму площадку», — пояснил Карчаа.

Он уточнил, что шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, две — в сухое хранилище ядерных отходов.

Ранее в воскресенье Карчаа сообщил о прилете 15 снарядов ВСУ по объектам ЗАЭС. До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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