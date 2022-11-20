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08:23, 20 ноября 2022Бывший СССР

В Казахстане оценили явку на президентских выборах

ЦИК Казахстана сообщил, что явка на досрочных президентских выборах составила 23,37%

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Член Центральной избирательной комиссии Казахстана Шавхат Утемисов оценил явку на досрочных президентских выборах страны. По его информации, она составила 23,37 процента на 10:00 по местному времени (7:00 мск), передает РИА Новости.

В 2019 году явка на это время составила 12,8 процента. Право отдать свой голос имеют почти 12 миллионов граждан.
В настоящее время больше всего избирателей проголосовали в Карагандинской области (32,27 процента), меньше всего — в Алма-Ате (8,42 процента).

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 20 ноября, бюллетени получили 23,37% от общего количества граждан, включенных в списки», — указал Утемисов.

В Казахстане 20 ноября стартовало голосование на внеочередных выборах президента страны. Голосование завершится в 20:00 (17:00 мск). В пяти регионах, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской и Мангистауской областях, из-за разницы во времени участки будут открыты и закрыты на час позже.

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Марина Совина
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