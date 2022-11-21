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18:05, 21 ноября 2022Путешествия

Россияне предпочли ежегодный отпуск потреблению алкоголя

NielsenIQ: на отпуске в июле-сентябре 2022 года сэкономили 52 процента россиян

Фото: Norbert Braun / Unsplash

Алкоголь занял последнее место в рейтинге десяти товаров и услуг, на которых россияне сэкономили в июле-сентябре 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование, проведенное компанией NielsenIQ.

Согласно данным, основной статьей экономии для соотечественников в третьем квартале текущего года стала покупка одежды: 71 процент респондентов сократил расходы на эту категорию товаров. 66 и 65 процентов соответственно признались, что стали меньше тратить на развлечения вне дома и походы в рестораны.

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При этом потребление алкоголя ежегодному отпуску предпочли порядка 52 процента российских туристов. «Люди начинают экономить на алкоголе "в последнюю очередь", потому что он относится к категории "остросоциальных потребительских продуктов" более чем для 70 процентов взрослого населения России», — заявил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что в 2023 году сокращение расходов на отдых и путешествия может стать еще заметнее. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, отдых относится к той категории расходов, которую соотечественники планируют заранее. «Проще говоря, деньги на отдых в 2022 году большинство россиян отложили еще в 2021 году. Таким образом, события текущего года максимально ярко отразятся на отпуске года грядущего, а не на текущих поездках», — пояснил он.

Ранее в ноябре руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич назвал россиянам самые выгодные месяцы для отпуска в 2023 году. Так, лучше всего для отдыха выбирать март, август и октябрь. Однако если человек хочет продлить отпуск, то в таком случае лучше запланировать его в месяце, в котором много праздников.

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Валентина Процкова
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