В желудке девочки нашли клубок волос размером с мяч

The Mirror: в Индии у девочки из желудка извлекли клубок волос размером с мяч для регби

В индийском городе Мумбаи врачи извлекли из желудка девочки клубок волос размером с мяч для регби и весом 1,2 килограмма. Об этом сообщает The Mirror.

Девочку, чье имя не сообщается, экстренно госпитализировали после того, как ее начало тошнить сразу после употребления любых напитков или пищи.

Врачи провели пациентке ультразвуковое исследование и нашли у нее в желудке огромный трихобезоар — ком, состоящий из свалявшихся волос. Родители девочки рассказали, что она в течение семи лет ела собственные волосы и обкусывала ногти.

Подобное расстройство известно под названием синдром Рапунцель и чаще встречается у девочек, чем у мальчиков. Поскольку волосы не перевариваются, они скапливаются в желудке и становятся причиной кишечной боли.

В ходе полуторачасовой хирургической операции врачи удалили клубок волос из желудка пациентки.

Ранее сообщалось, что врачи удалили огромный комок волос из желудка 15-летней жительницы индийской деревни Валлипурам, штат Тамилнад. Из-за кома девочка не могла принимать пищу и получать питательные вещества.