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15:39, 21 ноября 2022Забота о себе

В желудке девочки нашли клубок волос размером с мяч

The Mirror: в Индии у девочки из желудка извлекли клубок волос размером с мяч для регби

Фото: Shutterstock

В индийском городе Мумбаи врачи извлекли из желудка девочки клубок волос размером с мяч для регби и весом 1,2 килограмма. Об этом сообщает The Mirror.

Девочку, чье имя не сообщается, экстренно госпитализировали после того, как ее начало тошнить сразу после употребления любых напитков или пищи.

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Врачи провели пациентке ультразвуковое исследование и нашли у нее в желудке огромный трихобезоар — ком, состоящий из свалявшихся волос. Родители девочки рассказали, что она в течение семи лет ела собственные волосы и обкусывала ногти.

Подобное расстройство известно под названием синдром Рапунцель и чаще встречается у девочек, чем у мальчиков. Поскольку волосы не перевариваются, они скапливаются в желудке и становятся причиной кишечной боли.

В ходе полуторачасовой хирургической операции врачи удалили клубок волос из желудка пациентки.

Ранее сообщалось, что врачи удалили огромный комок волос из желудка 15-летней жительницы индийской деревни Валлипурам, штат Тамилнад. Из-за кома девочка не могла принимать пищу и получать питательные вещества.

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Алиса Дмитриева
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