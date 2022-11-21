Страны НАТО увеличили военные расходы на 350 миллиардов долларов
Столтенберг заявил, что страны НАТО увеличили военные расходы на 350 миллиардов долларов
Страны НАТО увеличили суммарные военные расходы на 350 миллиардов долларов по сравнению с 2014 годом. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи блока в Мадриде, передает ТАСС.
«2022 год будет восьмым годом подряд, когда мы увеличиваем расходы на оборону. Дополнительная сумма, которую мы тратим с 2014 года на оборону, к концу года достигнет 350 миллиардов долларов», — уточнил генсек НАТО.
Ранее Столтенберг заключил, что Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство. Он напомнил, что вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО утвердили уже 28 из 30 стран, но Турция пока этого не сделала.