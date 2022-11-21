Столтенберг заявил, что страны НАТО увеличили военные расходы на 350 миллиардов долларов

Страны НАТО увеличили суммарные военные расходы на 350 миллиардов долларов по сравнению с 2014 годом. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи блока в Мадриде, передает ТАСС.

«2022 год будет восьмым годом подряд, когда мы увеличиваем расходы на оборону. Дополнительная сумма, которую мы тратим с 2014 года на оборону, к концу года достигнет 350 миллиардов долларов», — уточнил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг заключил, что Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство. Он напомнил, что вступление Хельсинки и Стокгольма в НАТО утвердили уже 28 из 30 стран, но Турция пока этого не сделала.