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12:04, 21 ноября 2022Россия

Раскрыта история названий вариантов COVID-19 «кентавр», «цербер», «грифон»

Вирусолог Чепурнов: названия «кентавр» и «цербер» вариантам омикрона дал канадский ученый

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру» раскрыл историю появления необычных названий вариантов омикрона, таких как «кентавр», «цербер», «грифон» и другие.

«Поскольку для восприятия населением сложны строго научные номенклатурные названия, которые составляются специальным образом для различных вариантов омикрона, и поскольку номенклатурный комитет считает, что возбудители не настолько изменились, чтобы давать варианту следующую букву греческого алфавита, обнаружился некий канадский вирусолог, который взял на себя трудную миссию давать новые названия вариантам омикрона. Таким образом у нас появились "кентавры", "грифоны" и так далее», — поделился вирусолог.

Ранее в ноябре Чепурнов рассказал «Ленте.ру» о новом угрожающем варианте штамма COVID-19 «грифон», который распространяется быстрее других.

В конце октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России выявили два новых варианта коронавируса. В частности, в стране зафиксировали вариант COVID-19 «цербер».

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Екатерина Смирная
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