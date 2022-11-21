Названы условия законности видеосъемки в офисе

Юрист Панарина: работники обязаны дать письменное согласие на видеосъемку в офисе

Видеонаблюдение в офисах допускается, но при соблюдении всех требований закона, сообщила кандидат юридических наук, доцент, заместитель руководителя Департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Мария Панарина. Так, сотрудники должны быть уведомлены об установленных камерах, а также дать письменное согласие на сбор персональных данных. Об этом юрист заявила в ходе разговора с «Лентой.ру».

Каждый работодатель заинтересован в том, чтобы сотрудники выполняли свои функции ответственно и на рабочем месте занимались непосредственно рабочими обязанностями, указала Панарина. «Поэтому все больше организаций внедряют в свою деятельность различные методы контроля за персоналом. В том числе, оснащают офисы и другие помещения системами видеонаблюдения», — объяснила она.

Несмотря на то, что не все работники с энтузиазмом относятся к такой практике, она совершенно правомерна с точки зрения российского законодательства. Это право закреплено статьей 22 ТК РФ, по которой работодатель может требовать от работников исполнения своих обязанностей и соблюдения режима работы Мария Панарина юрист

При этом видеофиксация считается законной при соблюдении ряда условий, уточнила специалист. «Должна быть четко понятна ее цель, а именно соблюдение закона, обеспечение безопасности работников и сохранности имущества организации, контроль качества работы», — указала Панарина.

Поскольку съемка подпадает под категорию сбора персональных данных работников, факт ее наличия должен быть закреплен локальным нормативным актом компании, добавила юрист. Сотрудники должны быть ознакомлены с этим документом и дать письменное согласие на обработку персональных данных. Кроме того, добавила Панарина, согласно статье 12 закона от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», на стенах помещения, находящегося под наблюдением, необходимо разместить информационные таблички о ведущейся съемке.

«При этом если правила внутреннего трудового распорядка компании переустраивают работу видеокамер как часть режима безопасности, то согласия работников на съемку не требуется. Согласно статье 15 трудового кодекса России работник, вступая в трудовые отношения, обязуется подчиняться правилам организации», — указала специалист.

Она подчеркнула, что видео- и фотоматериалы такого рода не могут быть выложены в открытый доступ или переданы третьим лицам без согласия участников записи.

Ранее пользовательница TikTok рассказала о том, как подсмотрела за работой няни с помощью камер видеонаблюдения. Блогерша обнаружила ее спящей и крайне возмутилась тем, что она не присматривала за ребенком.