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10:20, 21 ноября 2022Россия

В Крыму назвали единственный способ для украинских войск попасть на полуостров

Парламентарий Гемпель заявил о возможности ВСУ попасть в Крым в качестве военнопленных

Фото: Michal Burza / Globallookpress.com

Украинские войска могут попасть в Крым только в качестве военнопленных. Такой способ назвал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По его словам, на практике наступление на Крым обернется для украинских войск катастрофой. Ответ со стороны России будет сокрушительным, подчеркнул Гемпель. «У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым — только в качестве военнопленных. Мы найдем им применение на строящихся объектах», — добавил он.

20 ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Киев планирует провести военную кампанию по возвращению Крыма. При этом точных сроков планируемого наступления на полуостров политик не озвучил.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что у Киева нет ресурсов и военной силы на наступления на Крым. Сенатор назвал заявления Украины по Крыму безрассудными и наглыми, подчеркнув, что Россия вернула полуостров весной 2014 года и жители территории сами пожелали стать россиянами.

Оружие России
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Сергей Истомин
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