Певица нашла необычный способ отомстить разбившему ее сердце мужчине

The Mirror: певица разместила свое изображение напротив квартиры бойфренда и отомстила ему

25-летняя певица из американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, нашла необычный способ отомстить бывшему бойфренду и вызвала резонанс в сети. Об этом сообщает The Mirror.

Девушка под псевдонимом Изза выпустила новый мини-альбом I Say This With Love. В связи с этим она разместила рекламные щиты со своим изображением по всему городу, а один из них повесила прямо перед квартирой мужчины, который разбил ей сердце. По словам Иззы, она хотела, чтобы бывший бойфренд каждый день смотрел на нее и понимал, что потерял.

Певица рассказала о своем поступке в социальной сети TikTok. «Я хотела, чтобы этот мужчина, увидев мое лицо, пожалел о своих поступках и понял, что мои дела идут как никогда лучше», — признается она.

Видео набрало более четырех миллионов просмотров. Многие пользователи были восхищены Иззой и рассказали, что совершали похожие поступки.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok Лейси Гуч решила необычным способом отомстить бывшему жениху, который бросил ее за день до свадьбы. Она провела медовый месяц, за который заплатили родители жениха, со своей матерью.