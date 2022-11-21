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19:08, 21 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии признали проблемы с энергетикой в стране

Президент Молдавии Санду заявила об остром энергетическом кризисе в стране

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Молдавия столкнулась с острым энергетическим кризисом страны, граждане не смогут оплачивать коммунальные счета без помощи государства. Об этом на заседании платформы финансовой поддержки страны в Париже заявила президент Майя Санду, сообщает РИА Новости.

«Молдавия сталкивается с острым энергетическим кризисом. Мы готовимся к необычайно сложной зиме, надеемся, что мы сможем найти ресурсы, чтобы согреть наших граждан. Этой зимой мы будем тратить больше, чтобы граждане могли справиться с энергетическим шоком, будем поддерживать граждан, спасать компании, для этого нам очень нужна помощь партнеров», — признала она проблемы в энергетике.

Санду добавила, что хоть энергетический кризис и затронул всю Европу, но для Молдавии последствия оказались более мощными.

Ранее сообщалось, что Молдавия, которая столкнулась с экономическим и энергетическим кризисами, нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. Как заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вопрос о предоставлении Молдавии очередного транша помощи будет обсуждаться на следующем совещании зарубежных доноров, которое состоится в Париже 21 ноября.

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Виктория Кондратьева
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