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11:34, 21 ноября 2022Культура

Тейлор Свифт одержала победу в шести номинациях на премии American Music Awards

Тейлор Свифт одержала победу в шести номинациях на премии American Music Awards 2022

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт одержала победу в шести номинациях на премии American Music Awards 2022. Об этом сообщает Deadline.

Исполнительница была названа «Артистом года», за победу в этой номинации также боролись Адель, Bad Bunny, Бейонсе, Дрейк, Гарри Стайлс и The Weeknd.

Помимо этого, Свифт была признана лучшей поп- и кантри-певицей, а также одержала победу в номинациях «Лучший кантри-альбом», «Лучший поп-альбом» и «Лучший видеоклип».

«За последние несколько лет я выпустила больше музыки, чем за все предшествовавшее десятилетие. Я действительно чувствую, что это связано с тем фактом, что вы, фанаты, ясно дали понять, что хотите услышать много музыки от меня — вы подбодрили меня», — сообщила исполнительница во время награждения.

Лучшим поп-певцом был назван Гарри Стайлс, а победу в номинации «Лучшая поп-группа» одержал коллектив BTS.

Ранее Тейлор Свифт стала лучшей исполнительницей года по версии MTV Europe Music Awards.

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Анастасия Астахова
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