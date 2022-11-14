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15:29, 14 ноября 2022Культура

Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards

Тейлор Свифт названа лучшей исполнительницей года по версии MTV Europe Music Awards

Фото: Dave J. Hogan / Getty Images

Подведены итоги MTV Europe Music Awards. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте музыкальной премии.

Тейлор Свифт названа лучшей исполнительницей года. Она также одержала победу в категориях «Лучшее видео» с клипом All Too Well и «Лучший поп».

Главной песней года была названа Super Freaky Girl рэперши Ники Минаж. Биби Рекса и Дэвид Гетта стали лидерами в номинации «Лучшая коллаборация» благодаря треку I'm Good (Blue). Сред новых музыкантов победу одержала группу SEVENTEEN.

Anitta была объявлена лучшей исполнительницей латинской музыки. Ники Минаж стала главным хип-хоп-артистом, а Дэвид Гетта — главным электронным музыкантом. В категории «Лучший рок» на первом месте оказались Muse, в категории «Лучшая альтернативная музыка» — Gorillaz. Из представителей R&B-жанра награды была удостоена Chlöe.

Церемония награждения MTV European Music Awards прошла в Дюссельдорфе. Различные музыкальные исполнители получают награды MTV Europe с 1994 года.

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Марина Погосян
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