Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards

Тейлор Свифт названа лучшей исполнительницей года по версии MTV Europe Music Awards

Подведены итоги MTV Europe Music Awards. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте музыкальной премии.

Тейлор Свифт названа лучшей исполнительницей года. Она также одержала победу в категориях «Лучшее видео» с клипом All Too Well и «Лучший поп».

Главной песней года была названа Super Freaky Girl рэперши Ники Минаж. Биби Рекса и Дэвид Гетта стали лидерами в номинации «Лучшая коллаборация» благодаря треку I'm Good (Blue). Сред новых музыкантов победу одержала группу SEVENTEEN.

Anitta была объявлена лучшей исполнительницей латинской музыки. Ники Минаж стала главным хип-хоп-артистом, а Дэвид Гетта — главным электронным музыкантом. В категории «Лучший рок» на первом месте оказались Muse, в категории «Лучшая альтернативная музыка» — Gorillaz. Из представителей R&B-жанра награды была удостоена Chlöe.

Церемония награждения MTV European Music Awards прошла в Дюссельдорфе. Различные музыкальные исполнители получают награды MTV Europe с 1994 года.