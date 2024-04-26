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13:24, 26 апреля 2024Ценности

Федор Бондарчук снялся в футболке бренда Канье Уэста с нецензурной надписью

Режиссер Бондарчук снялся в футболке бренда Канье Уэста с нецензурной надписью

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Советский и российский актер и кинорежиссер Федор Бондарчук снялся в одежде с нецензурной надписью бренда Канье Уэста, сменившего имя на Ye. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал The Flow.

Так, 56-летний артист позировал сидя на режиссерском стуле с собственным именем. При этом он надел футболку указанной марки с белым принтом «Фак Адидас» на лицевой стороне и «иди *****» — на спине.

Также герой фотосессии в черно-белом стиле примерил узкие брюки и лакированные туфли, дополнив образ солнцезащитными очками и часами и браслетом на запястьях.

В марте Канье Уэст также появился на публике в аналогичной футболке.

Adidas разорвал партнерские отношения с музыкантом 25 октября 2022 года. Решение было принято по причине того, что на марку обрушился шквал критики после скандального поведения Уэста. В частности, он опубликовал в соцсетях скриншот переписки с рэпером Пи Дидди, в котором обвинял последнего в том, что им якобы управляют евреи. Вскоре Уэста заблокировали за антисемитский пост.

14 декабря 2023 года Гоша Рубчинский стал новым главным дизайнером бренда одежды и обуви Yeezy, созданного Канье Уэстом. Музыкант отметил, что приход российского модельера в Yeezy является важным достижением в истории дизайна.

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      Карина Черных
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