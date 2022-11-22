Минобороны получило партию патронов повышенной пробивной способности

Минобороны получило партию пистолетных патронов повышенной пробивной способности

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), который входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех», поставил Минобороны России партию пистолетных патронов повышенной пробивной способности. Об этом сообщила пресс-служба концерна, передает ТАСС.

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения завершил выполнение контракта на поставку Минобороны России партии патронов повышенной пробивной способности. Поставленные военному ведомству боеприпасы — патроны 9х21 мм с пулей со стальным сердечником (индекс 7Н29) — обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника в средствах индивидуальной защиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пуля этого патрона состоит из стального термоупрочненного сердечника, который помещен в свинцовую рубашку и биметаллическую оболочку. Носовая часть сердечника выступает из оболочки. Это позволяет снизить потери энергии сердечника на разрушение оболочки пули, благодаря чему она обладает высоким пробивным действием.

В октябре источник РИА Новости сообщил, что серийное производство новых пистолетов 6П72 «Удав» на Ижевском механическом заводе стартует в начале 2023 года.

В сентябре президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал, что Минобороны России может принять на вооружение пистолет Лебедева компактный.