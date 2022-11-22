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11:01, 22 ноября 2022Ценности

Российская блогерша описала стиль Бородиной фразой «осталась на бревне "Дома-2"»

Российская блогерша Лена Миро объяснила тягу Ксении Бородиной носить платья с рюшами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярная российская блогерша Лена Миро подняла на смех стиль телеведущей Ксении Бородиной, описав его фразой «осталась на бревне "Дома-2"». Соответствующим постом она поделилась в своем аккаунте на блог-платформе «Живой журнал».

Так, пользовательница сети, блог которой насчитывает около 10 тысяч подписчиков, объяснила тягу Бородиной носить платья с обилием декоративных украшений. «Больше рюшей. Больше украшений. Чтобы зритель видел авторитет ведущей, — заявила Миро. — Все лучшее, все самое дорогое. Чтобы увесистое. Смотрите и завидуйте, как я пришла к успеху — это основной посыл Ксюнделя при выборе гардероба и украшений».

Кроме того, юзерша отметила еще одну причину, по которой ведущая реалити-шоу «Дом-2» носит подобную одежду. По ее мнению, таким образом знаменитость хочет найти себе любимого мужчину. «Мало ли где он появится? Кто знает, где пересекутся дорожки? А тут как тут — Ксюха нарядная. Стоит красивая и готовая поразить своим праздничным внешним видом», — заключила Миро.

В августе Лена Миро подняла на смех внешний вид Ксении Бородиной. По ее словам, на груди у телезвезды большое количество пигментных пятен и морщин. Кроме того, автор материала обратила внимание на то, что на лице у знаменитости видны признаки старения, а именно птоз и сниженный тургор кожи.

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Карина Черных
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