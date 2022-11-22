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17:48, 22 ноября 2022Силовые структуры

Российскому полицейскому утвердили срок по делу о госизмене в пользу Украины

В Курской области российскому полковнику утвердили срок по делу о госизмене

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы / РИА Новости

Курский областной суд отправил в колонию на 13 лет строго режима бывшего начальника отдела полиции Золотухинского района по делу о госизмене в пользу Украины. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Курского областного суда Анна Полянская.

По решению суда, осужденному Дмитрию Борзенкову также предстоит выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. «Апелляционная инстанция доводы осужденного и его защитников, ставивших вопрос об отмене приговора и направлении уголовного дела на новое рассмотрение, признала несостоятельными, оставила их жалобы без удовлетворения», — рассказала Анна Полянская.

По данным спецслужб, полицейский передавал секретные сведения Службе безопасности Украины. Его привлекло к сотрудничеству одно из подразделений СБУ, для которого осуществлялся сбор и передача сведений, составляющих государственную тайну.

Как сообщал источник газеты «Коммерсантъ», подполковник мог передавать Службе безопасности Украины сведения о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники. В частности, в Киеве проявляли интерес к перемещениям ЗРК «Бук», состоящих на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

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О задержании Борзенкова сотрудниками ФСБ стало известно летом 2020 года. Он был отстранен от службы в МВД на время следствия. По итогам служебной проверки его уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

21 апреля Курский областной суд приговорил Борзенкова к 13 годам, признав виновным в госизмене. Позже бывший подполковник МВД попытался обжаловать приговор.

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Владимир Седов
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