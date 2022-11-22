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15:59, 22 ноября 2022Моя страна

В Кабардино-Балкарии после капитального ремонта открыли два моста

В Кабардино-Балкарии открыли движение по двум мостам через реки Чегем и Лескен

Фото: Shutterstock

После капитального ремонта на трассе Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарии (КБР) открыто движение по двум мостам через реки Чегем и Лескен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавтодор.

В режиме телемоста старт движению по мостам дали заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко совместно с главой КБР Казбеком Коковым. «Итогом выполненных капитальных ремонтов стало полное восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик мостовых сооружений, а также приведение их габаритов к нормативным требованиям», — заявил Костюченко.

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Работы по капитальному ремонту переправ стартовали в 2021 году. За это время были демонтированы старые искусственные сооружения, обновлены фундаменты опор с устройством буронабивных свай, а также возведены новые опоры, смонтированы пролетные строения и переходные плиты на сопряжениях с автомобильной дорогой.

Кроме того, дорожники переустроили линии электроосвещения, установили металлическое ограждение, новые дорожные знаки, нанесли разметку из термопластика. Для безопасности пешеходов устроили тротуары с асфальтобетонным покрытием и перильным ограждением, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии высадили более миллиона деревьев в рамках национального проекта «Сохранение лесов». Новые саженцы высаживали в лесах республики в течение трех лет существования экологической акции. Среди деревьев — восточный бук, красный дуб, тополь, клен и липа.

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Валентина Процкова
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