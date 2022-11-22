Минобороны заявило об уничтожении 120 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 120 бойцов ВСУ на донецком направлении за сутки

На донецком направлении российские военнослужащие за сутки уничтожили более 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 22 ноября, журналистам заявили в Минобороны.

Также были уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника. Подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника, добавили в военном ведомстве.

16 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отчитался о том, что Вооруженные силы России уничтожили более 160 украинских солдат на донецком направлении.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.