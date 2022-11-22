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13:21, 22 ноября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении 120 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 120 бойцов ВСУ на донецком направлении за сутки
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На донецком направлении российские военнослужащие за сутки уничтожили более 120 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 22 ноября, журналистам заявили в Минобороны.

Также были уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин, пять автомобилей противника. Подразделения российской армии продолжали наступательные действия, одновременно отражая контратаки противника, добавили в военном ведомстве.

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16 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отчитался о том, что Вооруженные силы России уничтожили более 160 украинских солдат на донецком направлении.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.

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Евгения Куликова
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