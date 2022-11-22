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20:34, 22 ноября 2022Наука и техника

Разработан новый неинвазивный метод лечения рака

Nanoscale: создан новый способ лечения рака с помощью нанопузырьков и ультразвука

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильские ученые из Тель-Авивского университета разработали новый неинвазивный метод лечения рака. Выводы исследования были опубликованы в журнале Nanoscale.

Самым распространенным способом лечения онкологических заболеваний на данный момент является хирургическое вмешательство с последующим воздействием химиотерапией или иммунотерапией. Теперь специалисты представили альтернативную технологию, которая сочетает в себе ультразвук и введение нанопузырьков.

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Метод обладает как рядом преимуществ, так и некоторыми нюансами. Плюсы заключаются в локализованном и целенаправленном лечении, а использование интенсивного ультразвука оказывает тепловое или механическое воздействие с высокой точностью. Этот способ позволяет лечить пациентов, которым противопоказаны операции для удаления опухоли. Отрицательной стороной выступает высокая температура и интенсивность ультразвуковых волн, которые могут повредить здоровые ткани вокруг опухоли.

В экспериментах на животных ученые успешно устранили раковые клетки путем введения нанопузырьков в кровоток, а затем применив низкочастотный ультразвук, вызвавший разбухание и взрыв пузырьков даже при небольшом давлении. Это может быть полезно при лечении опухолей, которые расположены глубоко в организме и в качестве комбинированной терапии в случае больших новообразований. На данный момент подана заявка на несколько патентов для защиты этой технологии и ее применения.

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Елена Апазиди
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