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14:23, 22 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о наступлении российских войск на донецком направлении

Минобороны заявило, что российская армия продолжила наступление на донецком направлении

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Минобороны России заявило о продолжении наступления на донецком направлении с одновременным отражением контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в оборонном ведомстве 22 ноября.

Там отчитались об уничтожении двух танков, шести боевых бронированных машин и пяти автомобилей ВСУ. Потери украинской стороны превысили 120 человек.

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На южно-донецком направлении российские войска нанесли огневое поражение механизированной роте противника недалеко от населенного пункта Водяное, а также уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, добавили в Минобороны. На этом направлении суммарные потери Украины составили свыше 50 человек убитыми и ранеными.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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