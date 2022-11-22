Украина разработала план на случай блэкаута

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил, что в стране разработали план действий в блэкаут

Все операторы критической инфраструктуры Украины, а также органы власти знают, что делать в случае наступления полного блэкаута на Украине, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что персонал прошел необходимую подготовку.

«Провели соответствующие тренинги и подготовительные мероприятия для того, чтобы, когда такое событие, произойдет, все прекрасно знали — кто, что делает, каким образом будем быстро восстанавливать нашу работу энергосистемы», — сказал Кудрицкий.

По его словам, это касается не только работников энергетической, но и газотранспортной, а также транспортной инфраструктуры, а также органов власти всех уровней.

Ранее Кудрицкий заявил, что Украина обращается ко всему миру за помощью в поставке оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры страны. Больше всего страна нуждается в трансформаторах.