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18:49, 22 ноября 2022Бывший СССР

Украина разработала план на случай блэкаута

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил, что в стране разработали план действий в блэкаут

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Все операторы критической инфраструктуры Украины, а также органы власти знают, что делать в случае наступления полного блэкаута на Украине, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова передает РИА Новости. Он также отметил, что персонал прошел необходимую подготовку.

«Провели соответствующие тренинги и подготовительные мероприятия для того, чтобы, когда такое событие, произойдет, все прекрасно знали — кто, что делает, каким образом будем быстро восстанавливать нашу работу энергосистемы», — сказал Кудрицкий.

По его словам, это касается не только работников энергетической, но и газотранспортной, а также транспортной инфраструктуры, а также органов власти всех уровней.

Ранее Кудрицкий заявил, что Украина обращается ко всему миру за помощью в поставке оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры страны. Больше всего страна нуждается в трансформаторах.

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