Европе предрекли тотальную нехватку врачей

Politico: европейские страны столкнулись с серьезной нехваткой медицинского персонала

Европейские страны столкнулись с серьезной нехваткой медицинского персонала. Странам континента не хватает около двух миллионов работников в сфере медицины. Об этом сообщает Politico.

Издание предрекло коллапс здравоохранения в Европе. Так, в Греции службы экстренного реагирования бьют тревогу из-за медленной реакции на чрезвычайные ситуации из-за нехватки персонала. Англии не хватает десятков тысяч медсестер, сообщается о рекордном количестве вакансий. Медсестры возглавляют список всех профессий, испытывающих дефицит в Финляндии. Родильные дома в Португалии не работают из-за нехватки врачей. А во Франции без врачей остаются целые населенные пункты, так как не могут найти замену уходящим на пенсию врачам.

«[Нехватка врачей] — это действительно проблема, которая затрагивает всех наших членов. Существует мнение, что медицина больше не является привлекательным выбором карьеры, в которой люди могут остаться на всю жизнь. И это действительно поставит под угрозу устойчивость систем здравоохранения в будущем», — сказала Сарада Дас, генеральный секретарь Постоянного комитета европейских врачей (CPME), организации, представляющей врачей по всей Европе.

Многие молодые врачи либо ушли, либо рассматривают возможность ухода с работы из-за высокого уровня выгорания и других проблем с психическим здоровьем.

В апреле президенту Франции Эммануэлю Макрону перечислили нерешенные социальные проблемы. Французскому лидеру придется решать проблемы со стоимостью жизни в стране, а также проблемы в сфере здравоохранения, так как даже беспрецедентное повышение зарплаты медицинскому персоналу не решило проблему нехватки врачей.