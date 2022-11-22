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12:01, 22 ноября 2022Мир

Европе предрекли тотальную нехватку врачей

Politico: европейские страны столкнулись с серьезной нехваткой медицинского персонала

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Европейские страны столкнулись с серьезной нехваткой медицинского персонала. Странам континента не хватает около двух миллионов работников в сфере медицины. Об этом сообщает Politico.

Издание предрекло коллапс здравоохранения в Европе. Так, в Греции службы экстренного реагирования бьют тревогу из-за медленной реакции на чрезвычайные ситуации из-за нехватки персонала. Англии не хватает десятков тысяч медсестер, сообщается о рекордном количестве вакансий. Медсестры возглавляют список всех профессий, испытывающих дефицит в Финляндии. Родильные дома в Португалии не работают из-за нехватки врачей. А во Франции без врачей остаются целые населенные пункты, так как не могут найти замену уходящим на пенсию врачам.

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«[Нехватка врачей] — это действительно проблема, которая затрагивает всех наших членов. Существует мнение, что медицина больше не является привлекательным выбором карьеры, в которой люди могут остаться на всю жизнь. И это действительно поставит под угрозу устойчивость систем здравоохранения в будущем», — сказала Сарада Дас, генеральный секретарь Постоянного комитета европейских врачей (CPME), организации, представляющей врачей по всей Европе.

Многие молодые врачи либо ушли, либо рассматривают возможность ухода с работы из-за высокого уровня выгорания и других проблем с психическим здоровьем.

В апреле президенту Франции Эммануэлю Макрону перечислили нерешенные социальные проблемы. Французскому лидеру придется решать проблемы со стоимостью жизни в стране, а также проблемы в сфере здравоохранения, так как даже беспрецедентное повышение зарплаты медицинскому персоналу не решило проблему нехватки врачей.

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Анжелика Бережная
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