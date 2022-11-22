Возможность вступления Украины в ЕС после нарушения требований оценили

Эксперт Кортунов: ЕС может толерантно отнестись к нарушению Украиной требований вступления

Киев предполагает, что сейчас Запад может толерантно отнестись к нарушению требований вступления страны в Евросоюз (ЕС). Украинское руководство исходит из того, что сегодня оно может позволить себе больше, чем позволяло ранее, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил возможность вступления Украины в ЕС.

Вступление в ЕС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков, чем нарушил одно из семи требований вступления страны в Евросоюз.

Есть форс-мажорные обстоятельства, которые могут заставить Запад занять более толерантную позицию в отношении решений, которые не вполне соответствуют ожиданиям и требованиям Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«По всей видимости, Зеленский идет на уступки определенным кругам. При этом он, конечно, создает проблемы в отношениях с Западом. Ясно, что это не отменяет желания Украины вступить в Евросоюз и не отменяет стремления получить дополнительные объемы экономической и военно-технической помощи. Что будет дальше, покажет время», — сообщил Кортунов.

Политолог отметил, что сейчас необходимо следить за той реакцией, которая последует от международных партнеров Киева.

Финансовый мониторинг

Также он считает, что пожизненный финансовый мониторинг является болезненным вопросом для украинских политиков.

Как и в других государствах постсоветского пространства, даже, может быть, в большей степени для Украины, характерна коррупция, в том числе и на уровне высших политических элит Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

«И здесь традиционно между Киевом и Западом, а также организациями, которые оказывают Украине экономическую помощь, шла упорная борьба относительно того, что будет необходимым и достаточным для вступления Украины в ЕС. Между ними всегда шел торг. Нынешнее решение — это продолжение торга», — рассказал Кортунов.

23 июня большинством голосов в Европейском парламенте приняли резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата в Евросоюз. Для присоединения стране необходимо выполнить ряд условий, в том числе провести несколько важных реформ.