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19:14, 22 ноября 2022Путешествия

Женщина пристыдила бойфренда за отпуск с дочерью и была обругана в сети

Читательница Mumsnet не захотела платить за отдых партнера с дочкой и была обругана в сети

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница портала Mumsnet пристыдила бойфренда за то, что он собрался на отдых с 21-летней дочерью, а не с ней, и была обругана в сети. На ее публикацию на форуме обратил внимание британский таблоид The Sun.

Автор поста отметила, что состоит в отношениях с партнером на протяжении трех лет, но видится с ним лишь раз в неделю, поскольку возлюбленные живут раздельно. Поэтому, чтобы провести время вместе, она позвала бойфренда в первый за 30 лет зарубежный отпуск. «Вскоре после того, как мы вернулись, <…> он сообщил, что его дочь захотела отправиться в путешествие за границу с ним вдвоем, в то самое место, где были мы», — добавила женщина.

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Читательница форума подчеркнула, что у ее бойфренда не так много денег и он собирается уволиться с работы, поэтому она предполагает, что его предстоящая поездка будет оплачена за ее счет. «Это означает, что мне придется ждать совместного отпуска еще как минимум год», — добавила она.

Большинство пользователей сети раскритиковали поведение женщины и назвали его неразумным и нелепым. «Вы можете чувствовать по этому поводу то, что чувствуете, но для него естественно хотеть отправиться в поездку со своей дочерью, — написал один из комментаторов. — В конце концов, они одна семья».

Ранее в сентябре пользовательница Mumsnet пожаловалась на свою подругу, которая внезапно решила пригласить в их общую поездку других членов своей семьи, и получила поддержку от других читателей форума. Комментаторы назвали поступок девушки эгоистичным и пакостным.

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Фариза Бацазова
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